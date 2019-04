Amministrative Campobasso, arriva il quinto candidato: Pino Libertucci di Italia in Comune

E' ufficiale. Da oggi la corsa a Palazzo San Giorgio si arricchisce di un nuovo candidato di area centrosinistra. E' Pino Libertucci di Italia in Comune che accetta di correre con il suo partito come primo cittadino, In netto dissenso con le politiche del Pd è uscito dal partito quando ad oggi condivide ancora l'esperienza amministrativa con Antonio Battista. I campobassani avranno quindi ampia scelta.

"Dopo una lunga riflessione condividisa con le tante persone che in questi giorni abbiamo incontrato - ha sostenuto Libertucci- comunico di aver accettato la candidatura a Sindaco di Campobasso proposta da Italia in comune e dal gruppo di lavoro che ha elaborato il programma per la città . Ci candidiamo innanzitutto per per governare la città insieme ai cittadini ed è per questo che l'agenda del Sindaco e degli assessori sarà pubblica in modo da consentire a tutti di conoscere gli appuntamenti e gli argomenti in discussione. Come dichiarato nel consiglio comunale di ieri ripristineremo la squadra di Polizia Giudiziaria dei vigili urbani per contrastare in primo luogo la lotta alla droga, vero flagello emergente in città, e la sicurezza dei cittadini. Ci candidiamo per occuparci delle periferie e delle contrade, per ridare splendore agli orti botanici e per rendere le tradizioni fonte di attrazione turistica e fattore di sviluppo economico sostenendo le attività commerciali e favorendo il riequilibrio dei flussi di mobilità. Istruzione, universita', biblioteche, sanità, innovazione avranno un posto di attenzione nel nostro programma. Ci candidiamo con l'ambizione di offrire un'altra scelta di governo della città ai Campobassani".

A questo punto i candidati sicuri sono 5 : centrodestra ancora da vedere anche se con fughe avanti di Tramontano, Movimento Cinque Stelle con Roberto Gravina, centrosinistra con Antonio Battista. Io amo Campobasso con Paola Liberanome e Italia in Comune con Pino Libertucci.