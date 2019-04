I Vigili del Fuoco recuperano un cane caduto nel torrente Rava di Venafro (IS);

Il Nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco del Comando

Provinciale di Isernia hanno recuperato, nel primo pomeriggio di oggi

16/04/2019, un cane caduto nel torrente Rava di Venafro (IS); il cane è

stato preso in consegna dalla Polizia Municipale per il successivo invio al

Canile, poiché, da un controllo effettato dai Carabinieri Gruppo Forestale,

il cane è risultato privo di micro-chip.