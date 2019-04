Contratto Istituzionale di Sviluppo del Molise, il Pd al Governo: il Def non prevede i fondi

Venerdì 19 aprile alle 11.30 il Pd Molise terrà una conferenza stampa sul Contratto Istituzionale di Sviluppo del Molise, in via Ferrari 7.

La capogruppo PD in Consiglio Regionale Micaela Fanelli ed il Segretario regionale PD Vittorino Facciolla incontreranno gli organi di informazione per fare il punto sui finanziamenti del CIS (a tutt’oggi inesistenti, stante quanto riportato nel Documento di Economia e Finanza approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 9 aprile, nonché dall’Agenzia di Coesione Sociale) e le azioni a sostegno della programmazione dello sviluppo regionale.



Sarà altresì avanzata la proposta di chiedere al Governo di non disperdere le future risorse, concentrando l’intero finanziamento su una sola opera infrastrutturale strategica (nel rispetto degli scopi precipui dei Contratti Istituzionali di Sviluppo) e per reclamare la centralità del Consiglio Regionale, unica istituzione preposta per legge alla programmazione territoriale.