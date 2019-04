Agnone: forzano la portiera e rubano una borsa lasciata nell’auto, denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Agnone, al termine di attività d’indagine, hanno denunciato tre giovani già gravati da numerosi precedenti.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, quando una donna del luogo, impegnata in acquisti nel centro altomolisano, lasciava la propria borsa all’interno della propria autovettura. Al ritorno, l’amara scoperta: qualcuno aveva forzato la portiera e si era appropriato della borsa. Dopo la denuncia, i militari hanno avviato immediate indagini che hanno permesso di ricostruire i fatti. Aiutati anche dal sistema di videosorveglianza, i militari hanno identificato tre giovani del luogo come gli autori del furto. Per i tre è scattata quindi la denuncia e la borsa, con ancora i documenti e gli effetti personali della denunciante, veniva riconsegnata alla proprietaria.