Venafro, residenza fittizia di una società per truffare le compagnie assicurative: denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Venafro hanno denunciato un imprenditore della provincia di Caserta, che risultava essere intestatario di seiautoarticolati, operanti nella Campania, dove la ditta ha sede legale. L’uomo attestava falsamente alla camera di commercio di avere la sede della società in provincia di Isernia, con lo scopo di ottenere il pagamento delle tariffe assicurative relative ai citati veicoli di gran lunga inferiori a quelle applicate in territorio campano. Il giovane dovrà rispondere dei reati di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa aggravata