Campobasso festeggia il santo Patrono con il "Premio San Giorgio"

In esclusiva sarà proposto per il 2019 l'Edizione Zero de "Il Premio San Giorgio" della città di Campobasso.

La manifestazione intende raggiungere 3 obiettivi:

Affermare e rilanciare l'immagine del Santo Patrono della Città Restituire importanza e decoro al Castello Monforte, vero simbolo principe della Città Istituire un riconoscimento cittadino ai tanti soggetti, persone fisiche o altro, che con la propria opera e impegno danno lustro, decoro e fama alla Comunità

Partners dell'evento sono il Comune di Campobasso, la Parrocchia di San Giorgio Campobasso e Radiojay Organizzazione Eventi.

Al grande evento, che avrà luogo all'interno delle sale del Castello Monforte con una serata di Gran Galà, sabato 18 maggio 2019, dalle ore 18,30 verrà annunciato, da APR/PROCACCI, l'esito dell'Agenzia di Londra del Guinness World Record conseguito dall'Associazione MOLISESORRISO con "Il Sorriso da record", partita di volley più lunga al mondo (oltre 24 h senza interruzione), disputata in settembre 2018, con relativa consegna dei certificati ufficiali a istituzioni, organizzazione, atleti, sponsor, ecc.

Tutta la stampa è invitata alla conferenza stampa di presentazione il prossimo 23 aprile presso la Chiesa San Giorgio di Campobasso alle ore 10.