Strategia Snai: Ostetrica e infermiere di comunità tra le proposte dei sindaci dell'Alto medio sannio

I Sindaci dell'Area Alto Medio Sannio si sono riuniti ad Agnone per sottoscrivere la Strategia Snai. Ecco le proposte: infermiere e ostetrica di comunità -telemedicina e rete delle farmacie dei servizi -potenziamento dei trasporti -cooperative di comunità per il lavoro -valorizzazione dei principali asset delle vocazioni produttive per creare impresa e far crescere le esistenti.