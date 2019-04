Unimol, 'Summer School'per 30 in Irlanda

CAMPOBASSO, 18 APR - Dall'Università del Molise trenta borse di studio per partecipare a due 'Summer School' internazionali per apprendimento e miglioramento dell'inglese in Irlanda, nelle città di Dublino e Cork. "Si tratta di un'iniziativa che mette in evidenza ancora una volta l'impegno dell'Ateneo nel garantire una formazione di qualità ai propri iscritti - spiegano dall'Unimol - questa volta offrendo loro un'occasione imperdibile per migliorare la conoscenza e l'utilizzo della lingua inglese grazie alla frequenza di corsi intensivi. Oltre al prestigio delle due università ospitanti e del valore dell'offerta di formazione, grazie al contributo finanziario offerto dall'ateneo gli studenti potranno beneficiare dell'alloggio presso famiglie locali selezionate, di un'offerta culturale e della possibilità di partecipare ad attività sociali che coinvolgono studenti provenienti da ogni parte del mondo". Il bando per le candidature è disponibile sul sito web dell'Unimol. (ANSA).