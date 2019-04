Elezioni europee, il Movimento Cinque Stelle Molise è presente con Stefania Gentile

Classe '79, laureata in Lingue Straniere e Comunicazione Multimediale, donatrice di sangue e soccorritrice laica. È il profilo della candidata molisana alle prossime elezioni europee del 26 maggio con il MoVimento 5 Stelle. Stefania Gentile, di Macchiagodena in provincia di Isernia, è stata candidata alle elezioni regionali dello scorso 22 Aprile nella lista guidata da Andrea Greco, ottenendo 1340 preferenze. Oggi è una professionista dell'agricoltura sinergica, esperta di Terzo settore, impegnata in attività di volontariato e in progetti che vanno nella direzione dell'equità sociale e delle buone pratiche di convivenza tra esseri umani, nel rispetto della natura. Tema che le sta a cuore e che intende portare all'attenzione dell'Europa. Qui potete conoscere tutti i candidati ufficializzati da Luigi di Maio.