A Castel del Giudice laboratori di pittura su pietra

La creatività fiorisce nella natura a Castel del Giudice (IS), dove nel fine settimana del 25 aprile 2019 si terranno laboratori di pittura su pietra, per grandi e piccoli. Tra le casette e i paesaggi che si aprono dall’albergo diffuso Borgotufi, l’artista Donatella Di Lallo - che restituisce nuova vita agli oggetti trasformandoli in pezzi unici di design e creature dal simbolismo magico – guiderà i partecipanti in una passeggiata nei boschi alla ricerca delle pietre, dove ognuno apprenderà come dipingere in modo creativo la propria immagine interiore. I laboratori si terranno nel pomeriggio del 26 e 27 aprile e sono aperti anche per i bambini. I posti sono limitati, dunque è necessaria la prenotazione. Il prezzo è di 20 euro a persona o di 35 euro per 2 persone per coloro che vogliono partecipare solo ai laboratori.

Con il pacchetto Natura Creativa di Borgotufi – dal 25 al 28 aprile 2019 – il soggiorno di 1 o 2 notti, colazione, passeggiata per la raccolta delle pietre, light lunch, merenda pomeridiana, laboratorio di pittura creativa (il 26 o il 27 aprile) è a partire da 189 euro per 2 persone.

Link DropBox: http://bit.ly/CasteldelGiudiceBorgotufi