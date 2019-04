Amministrative 2019, Campobasso: è per ora corsa a 5

Due donne e tre uomini. Questo il bilancio pasquale delle elezioni amministrative di Campobasso. Nella tarda serata di ieri il centrodestra ha ufficializzato la candidatura di Domenica D'Alessandro.

Ma questa cosa, proposta dalla Lega dopo il ritiro di Alberto Tramontano, non è piaciuta ai civici che potrebbero non presentare liste a sostegno. Non si tratta di dire sì o no al nome ma alla modalità con cui è stato proposto.

Come per Tramontano senza concertazione con tutte le parti politiche. Soprattutto con chi pensava alla candidatura di Corrado Di Niro.

Ad oggi i candidati a sindaco di Campobasso sono 5: Domenica D'Alessandro per il centrodestra, Antonio Battista per il centrosinistra, Roberto Gravina per il Movimento Cinque stelle , Paola Liberanome per Io amo Campobasso e Pino Libertucci con Italia in Comune.

Messa così è profilabile un ballottaggio tra centrodestra e.Movimento Cinque Stelle oppure Centrodestra centrosinistra. Agli elettori l'ardua sentenza.