Carabinieri Forestali impegnati al contrasto dell’abusivismo edilizio e dell’abbandono dei rifiuti

Nel corso di una serie di controlli per contrastare l’abusivismo edilizio e l’abbandono di rifiuti, i Carabinieri del Gruppo Forestale di Isernia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria una persona dell’alto Molise, per aver realizzato su un terreno di proprietà, un’opera edilizia in assenza del permesso per costruire e delle relative autorizzazioni ambientali. Inoltre non aveva provveduto allo smaltimento dei rifiuti a norma di legge.