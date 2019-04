Earth Day,gli italiani comprano sempre più prodotti eco-sostenibili, shopping consapevole

Sempre più italiani si avvicinano alla moda ecosostenibile. Un sondaggio,effettuato di recente da Ipsos Mori, rivela che il 64% degli italiani intervistati non è più disposto ad acquistare merce da griffe la cui produzione è associata all'inquinamento della Terra. Un dato importante che assume ancora più valore il 22 aprile, il giorno nel quale si celebra la Giornata della Terra. Nel 2020, secondo la ricerca, il valore della moda eco-friendly si attesterà a 42 miliardi di dollari. Ecco allora cosa acquistare e come orientare la scelta del guardaroba a favore dell'ambiente. Per la primavera, H&M lancia una nuova collezione dal design romantico, interamente realizzata con materiali riciclati o sostenibili come cotone biologico al 100%, Tencel e poliestere riciclato. Spezzati coordinati e abiti fluttuanti in stampa floreale, in una palette cromatica con tonalità del mattone, rosa cipria e bianco, rappresentano l’impegno verso un’industria della moda più sostenibile da parte del colosso della moda svedese. Testimonial Filippa Lagerbäck.