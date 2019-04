La solidarietà del SOA Termoli ai lavoratori licenziati della Fca Pomigliano d'Arco

La massima solidarieta' politica e sindacale giunge dai lavoratori fiat fca di Termoli e da SOA sindacato Operai Autorganizzati agli operai licenziati dalla Fca di Pomigliano per “reato di opinione”e al Sindacato SI COBAS Che sostiene attivamente gli operai che da due giorni anche a Pasqua sono sul tetto del campanile della chiesa del Carmine di Napoli per protesta.

Mimmo Mignano e Marco Cusano sono parte fondamentale del movimento degli operai autorganizzati ex Fiat in Italia e al''estero , il loro coraggio e voglia di riscatto per i diritti non si ferma davanti alle burocrazie e all'ingiustizie sociali.

La loro lotta e' la nostra lotta

SOA

Sindacato Operai Autorganizzati Termoli

Termoli , 22 Aprile 2019