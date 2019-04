Questione d'impresa: assemblea organizzativa confesercenti del centro Abruzzo

Ci sarà il futuro della MPMI (Micro Piccole e Medie Imprese) locali al centro delle riflessioni di Confesercenti del Centro Abruzzo, in quanto elemento insostituibile per una crescita solida dei territori: Valle Peligna, Alto Sangro, Valle del Sagittario e Valle Subequana. Il prossimo martedì 7 maggio, sarà ribadito che il futuro del territorio nell'immediato passa attraverso il congelamento dell'IVA, lo snellimento della burocrazia, le liberalizzazioni e le direttive comunitarie da rivedere; la sicurezza urbana e la lotta all'abusivismo commerciale, gli incentivi ai consumi delle famiglie e il sostegno della piccola e piccolissima impresa nella strada verso l'innovazione digitale. Si tratta di temi di forte attualità che si riflettono più che mai anche sul territorio del Centro dell'Abruzzo; un territorio, che dopo gli splendori degli anni ottanta/novanta ora arranca sotto i colpi di una ripresa che stenta a consolidarsi a causa della staticità del mercato interno. Ma alta sarà l'attenzione anche per la difesa dallo spopolamento dei borghi che, per l'Associazione, sono e restano, sentinelle dell'intera area.

Nella sua Assemblea organizzativa, la Confesercenti del centro Abruzzo metterà in evidenza la necessità di un'azione di sistema, per rendere incisive le istanze delle imprese in un momento cruciale per la competitività del territorio, basato su punti strutturati per offrire alla politica una prospettiva strategica territoriale, con progetti tesi a favorire lo sviluppo, il sostegno alle imprese (in particolare alle PMI) nel mondo 4.0, favorire la crescita e l'occupazione, in particolare quella giovanile.

Sono obiettivi imprescindibili senza i quali non sarà possibile contrastare disuguaglianza e povertà, favorire lo sviluppo di un'economia circolare, ridurre i divari e garantire una crescita inclusiva e dinamica.

All'Assemblea Organizzativa della Confesercenti del Centro Abruzzo parteciperanno gli imprenditori del territorio.

Saranno invitati i Sindaci, il Presidente della Provincia dell'Aquila, i Parlamentari e i Consiglieri regionali del territorio, i Presidenti degli Istituti di Credito locali.

Per informazioni: 3487411079 – 3482643597 – confesercenticentroabruzzo@gmail.com