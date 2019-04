L'allarme del Soa sul reddito di cittadinanza: tutto fumo negli occhi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Reddito di cittadinanza: Come da previsione tutto fumo agli occhi , molti si ritrovano anche con solo 10 , 20 e 30 euro concesse dopo l'approvazione della domanda, mentre ad alcune famiglie numerose con disoccupati e licenziati addirittura è stata respinta, una pasticciata frettolosa esclusivamente pubblicitaria dietro

una carta per fare la spesa con lo scopo di ammansuetire gli animi della disperazione davanti a una disugualianza sociale dilagante, intanto la disoccupazione e lo sfruttamento in nero ha raggiunto livelli a dir poco vergognosi , ora le carte sono scoperte ! Noi non elemosiniamo a questo sistema malato e arrogante o alle promesse vane e sterili del governo di turno che continua ad avvantaggiare banche , multinazionali e fabbricanti di armi.

Altro che l'illusione del reddito di cittadinanza!

Le vere conquiste per il cambiamento vengono realizzate solo con la lotta e la costruzione dal basso.

Andrea Di Paolo

Associazione SOA

Sindacato Operai Autorganizzati