25 aprile, ecco la manifestazione organizzata dal Comune di Agnone

Giovedì 25 aprile 2019 ricorre il 74º anniversario della liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo che come rilevato dal Presidente della Repubblica on Sergio Mattarella è l'evento centrale della nostra storia recente. Il 25 aprile è anche la festa della riunificazione dell'Italia dopo gli eventi del biennio 1943 45.

Per questo motivo il Comune di Agnone invita a partecipare alla sobria manifestazione che si svolgerà domani in piazza denominata dell'unità d'Italia. Alle ore 12 c'è il raduno dei partecipanti in Piazza Unità d'Italia e la deposizione di una corona d'alloro al Monumento dei caduti. Segue l'intervento della vicesindaca Linda Rosa Marcovecchio. Si raccomanda la presenza di gonfaloni e insegne ufficiali di associazioni, Enti e Istituzioni.