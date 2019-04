Abbandono di rifiuti: scattano sanzioni da parte dei Carabinieri Forestali

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Isernia sul fenomeno dell’abbandono di rifiuti, con grave danno per l’ambiente e rischio per la salute dei cittadini. I militari hanno accertato, in una zona periferica dell’hinterland isernino, un abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi su un terreno boschivo. Le indagini permettevano di rintracciare l’autore e di sanzionarlo amministrativamente per un importo di circa seicento euro, per aver violato la normativa sulla tutela ambientale.