Ubriachi e drogati al volante provocano un incidente, due 40enni denunciati dai carabinieri

Si scontrano con le loro auto e dopo i controlli effettuati dai carabinieri risultano positivi all'alcol test e a quello antidroga. Due uomini di 40 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Montagano (Campobasso) per guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di droga. Per loro anche il ritiro della patente. L'incidente è avvenuto lo scorso 20 aprile sulla statale 87, nell'immediata periferia di Campobasso. (ANSA).