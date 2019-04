Onore a Mussolini, così i tifosi della Lazio celebrano a Milano il 25 aprile

Un blitz di pochi minuti, a due passi da un luogo simbolico come piazzale Loreto e alla vigilia del 25 Aprile. Un gruppo di una settantina di neofascisti ha srotolato uno striscione nella centralissima corso Buenos Aires all'ora di pranzo con su scritto "Onore a Benito Mussolini". Hanno cantato per pochi minuti slogan fascisti, fatto saluti romani e poi se ne sono andati. Una chiara provocazione il giorno prima del 25 Aprile. Gli autori del gesto potrebbero essere vicini alle curve ultrà, visto che in fondo allo striscione c'è anche la scritta 'Irr', che fa pensare agli 'Irriducibili': e stasera in città la Lazio, che ha una tifoseria notoriamente di estrema destra, gioca contro il Milan.



