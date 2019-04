Agnone 24 Aprile 2019 " Il contributo del Molise alla Resistenza Antifascista per un'Italia LIBERA e LIBERATA"

Ad Agnone oggi 24 aprile bella iniziativa dell'ANPI Molise presso Palazzo Bonanni dal titolo " Il contributo del Molise alla Resistenza Antifascista per un'Italia LIBERA E" e LIBERATA" rievocazione storica della Resistenza locale, in occasione del 25 Aprile, giorno della Liberazione dell'Italia dal Nazifascismo.

con l'intento di conservare la memoria storica dei fatti accaduti nel '45 e dei valori fondanti della Repubblica Italiana.Buona partecipazione di pubblic

“MAI PIU’ FASCISMI” questo l’appello lanciata dalla Presidente Nazionale ANPI, Carla Nespolo, che qualche settimana fa è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui ha consegnato insieme ad una rappresentanza del Comitato Promotore, decine di migliaia di firme raccolte in tutti i territori e i ogni regione in difesa della libertà, della democrazia e della Costituzione contro ogni xenofobia, razzismo, violenza o repressione autoritaria.

Le conquiste democratiche dell’ultimo secolo rischiano di essere cancellate da un’ondata reazionaria che in ogni parte del Mondo istiga all’odio, alla paura e costruisce muri e recinti di filo spinato.

L’ANPI Molise raccogliendo l’APPELLO di Carla Nespolo promuove per il 24 e il 25 Aprile una serie di eventi, incontri e iniziative insieme ad organizzazioni sindacali, associazioni e rappresentanze territoriali, per contribuire alla diffusione di un messaggio di apertura al dialogo, di confronto costruttivo e di pace, accoglienza umanitaria e solidarietà.

Comunicato Presidente Nazionale ANPI, Carla NESOPOLO. "Nessuno riuscirà a cancellare il 25 aprile".

Il 25 aprile è Festa nazionale. La Festa della Liberazione dell’Italia dal giogo nazi-fascista. Essa vedrà migliaia e migliaia di persone nelle piazze e nelle vie di tantissime città e paesi. Nessuno riuscirà a cancellarla. Ci riferiamo, in particolare, a chi cerca di negarla, paragonandola ad uno scontro tra "fascisti e comunisti", mentre essa fu lotta vincitrice del popolo italiano contro il nazi-fascismo; a chi continua a gettare fango e fuoco sulla memoria delle partigiane e dei partigiani; a chi tenta con il solito argomentare razzista e ignorante di riportare l'orologio della storia al ventennio del criminale Benito Mussolini.

Il 25 aprile ricorda la vittoria degli ideali di libertà e democrazia che hanno spazzato via la dittatura. È il canto corale delle origini autentiche della nostra Repubblica. La maggioranza delle cittadine e dei cittadini italiani si riconosce con coscienza, fedeltà, entusiasmo e passione civile nella Festa della Liberazione. Saremo in piazza, in tantissimi, per ricordare che l’onore della Patria fu difeso dal suo popolo e per portare avanti ancora una volta gli ideali per cui lottarono i partigiani: un Mondo di Pace, più giusto e libero.

Viva la Resistenza, viva la Costituzione, viva l’Italia.

Roma, 23 aprile 2019