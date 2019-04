Video di sensibilizzazione - #earthday2019 - Gruppo Volontariato Bagnolesi: pulire per vivere meglio

In un post Fb di Bagnoli del Trigno si legge:

Tra meno di una settimana #earthday2019...Stiamo realizzando un video di sensibilizzazione che raccoglie alcune creazioni più impensabili della stupidità umana, presenti sul territorio...Veramente brutto notare alcune aree del paese sporcate così incivilmente, incredibile, invece, notare come la natura si mostri sempre più forte...Grazie per le segnalazioni.

e successivamente:

"Earth Day, giornata mondiale della Terra, spesso pensiamo che l’inquinamento ambientale non ci riguarda, perché viviamo in una terra che ci offre ancora una natura incontaminata...Ma ci comportiamo davvero bene nei suoi confronti? Grazie ai segnalatori e grazie ai volontari che si adoperano per pulire piano piano tutto il materiale, ma c’è bisogno dell’intervento delle istituzioni e di tutti i cittadini, affinché la nostra grande risorsa rimanga incontaminata."

Chi scrive è un giovane del gruppo dei volontari bagnolesi di Bagnoli del Trigno che in occasione dell' Eart day celebrata il 22 Aprile,con semplici parole ricorda le grandi responsabilità dell''uomo nei confronti della tutela dell'ambiente e della terra. Il gruppo di volontari bagnolesi ha realizzato un video con la collaborazione dei cittadini e effettuando riprese dall'alto con un drone, della durata d circa 5', girato nei boschi che circondano Bagnoli dove si vedono montagne di ogni specie di rifiuti abbandonati, fornendo agli spettatori le immagini dello scempio che l'uomo e' capace di compiere. Le immagini forniscono uno spettacolo contrastante mettendo in evidenza la bellezza dei luoghi con la distruttiva volontà dell'uomo nei confronti dell'ambiente. Il video sta avendo sui social un grande successo. Basta poco per perseguire grandi obiettivi e spesso sono i giovani e giovanissimi che con semplicità impongono all'attenzione globale tematiche rivoluzionarie.