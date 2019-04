Amministrative 2019, avanza la disaffezione per la politica: a Termoli si rischiano due ritiri di candidature

Se a Campobasso ci sono difficoltà per la chiusura di alcune liste a sostegno dei 5 candidati a sindaco, a Termoli si rischia che il 27 aprile ai nastri di partenza non ci siano tutti e sei i candidati che lo avevano annunciato. In un momento di crisi dei valori politici, non solo ci sono difficoltà a chiudere le liste e reperire braccia utili a portare acqua ai soliti noti, ma il problema potrebbe essere proprio quello di reperire firme utili alla presentazione dei cartelli elettorali.

Nelle piazze delle due principali città molisane, ma anche nei comuni minori, si raccolgono firme per la presentazione delle liste all'ultimo secondo. Stando agli scommettitori e alle indiscrezioni nella costa molisana due sarebbero i candidati a sindaco in forse: il primo è Antonio D'Ambrosio e il secondo è Remo Di Giandomenico. Entrambi non avrebbero le garanzie necessarie di fare una buona figura durante la competizione elettorale. E tenendo presente del blasone dei nomi, fare brutta figura non sarebbe il massimo. Entrambi sono quindi chiusi in conclave tentando di capire se è il caso di scendere in campo o di ritirarsi.

Quindi se a Campobasso i candidati a sindaco sono 5 (Maria Domenica D'Alessandro, Antonio Battista, Roberto Gravina, Paola Liberanome e Pino Libertucci) a Termoli rischiano di restare solo in 4 e spianare la strada a una vittoria al primo turno. I certi in campo sono Francesco Roberti per il centrodestra, Angelo Sbrocca sindaco uscente per il centrosinistra, Nick De Michele per il Movimento Cinque Stelle e Marcella Stumpo per la rete della sinistra. Il tutto non è stato ancora deciso, si suppone che si saprà nei giorni a venire. Ma un solo dato è certo: le comunali fanno sempre meno gola. E il motivo è unico: non ci sono più le promesse elettorali che una volta convincevano anche i più indecisi a firmare liste, a presentarle e anche a candidature di servizio. In assenza di esse la politica amministrativa non fa più gola a nessuno.