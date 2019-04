Bilancio regionale triennale, domani in consiglio Pd e Cinque Stelle presenteranno le loro controproposte

Nella prossima seduta di consiglio regionale in programma sabato 27 si discuterà il Derf 2019-2021. Le minoranze in consiglio regionale sono già pronte a dare battaglia.

Per questo domani mattina, 26 aprile 2019, alle ore 9.45 presso la sala conferenze del Consiglio Regionale del Molise, a Campobasso in via IV Novembre 87, i Consiglieri regionali PD Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla incontreranno gli organi di informazione. Obiettivo è illustrare la contromanovra al Derf 2019-2021 e le proposte che il Gruppo del Partito Democratico presenterà nella prossima seduta del Consiglio regionale.