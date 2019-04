Tragedia sui monti, cade da cavallo e muore un 54enne del posto: Intervengono i Carabinieri.

Caduta da cavallo mortale per un 54enne di Roccamandolfi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in una zona di montagna del citato comune. Mentre l’uomo stava facendo equitazione unitamente ad altri cavalieri, accidentalmente cadeva con il cavallo in una scarpata profonda molti metri. Immediatamente veniva lanciato l’allarmeper i soccorsi da parte delle persone presenti all’evento. Sul posto giungeva immediatamente personale dell’Arma e del 118; con non poche difficoltà, raggiungevano il malcapitato nel dirupo, ma tutti i tentativi per rianimarlo risultavano vani, troppe erano le ferite riportate nell’impatto. I sanitari non potevano far altro che costatarne il decesso, mentre i Carabinieri della Stazione di Cantalupo nel Sannio avviavano le indagini del caso dopo aver espletato gli opportuni rilievi, acquisendo informazioni dai presenti, al fine di ricostruire l’esatta dinamica. I militari nell’immediatezza dei riscontri compiuti, non ravvisavano responsabilità di terzi, definendo l’accaduto una tragica fatalità. Dopo la valutazione degli accertamenti eseguiti, l’Autorità Giudiziaria disponeva la restituzione della salma ai familiari.