Consiglio regionale, ecco i punti all'ordine del giorno sul bilancio

Il Consiglio regionale si riunirà domani, sabato 27 aprile, a partire dalle ore 14:00, per l’esame della Manovra di bilancio 2019 della Regione Molise e del Bilancio pluriennale dell’Assemblea. Questi, in particolare, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno: 1. Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il triennio 2019- 2021. (ogg. n. 336); 2. Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2021 (ogg. n. 362); 3. Proposta di legge regionale n. 58 concernente “Legge di stabilità regionale anno 2019” (ogg. n. 350); 4. Proposta di legge regionale n. 57 concernente “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019 – 2021”(ogg. n. 349)