Concorso Navigator, uscito il bando per le 3.000 assunzioni in tutta Italia

Concorso Navigator: è finalmente uscito il bando di Anpal Servizi per la selezione delle professionalità necessarie all’avvio del Reddito di Cittadinanza, in quanto figure centrali dell’assistenza tecnica che verrà fornita dell’Agenzia ai Centri per l’impiego. In totale con la procedura selettiva si darà avvio alla selezione per un massimo di 3.000 navigator, secondo la ripartizione territoriale indicata dal bando, che saranno assunti con contratto a tempo determinato (scadenza dell’incarico prevista per il 30 aprile 2021).

Finalmente, quindi, possiamo darvi tutte le informazioni su requisiti, prove e funzioni dei navigator, nuova figura professionale introdotta appositamente per garantire il corretto funzionamento del reddito di cittadinanza. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concorso Anpal per navigator, partendo da cosa fa questa nuova figura professionale; solo con la pubblicazione del bando, infatti, ne sono state ufficializzate le mansioni.

Cosa fa e quanto guadagna il navigator

Questa nuova figura professionale ha il compito di facilitare l’incontro tra i beneficiari del programma RdC (reddito di cittadinanza) e i datori di lavoro, i servizi per il lavoro e i servizi di integrazione sociale. Di conseguenza il navigator è la figura centrale dell’assistenza tecnica che Anpal Servizi fornirà ai singoli Centri per l’Impiego dislocati sul territorio. Nel dettaglio, il navigator dovrà occuparsi di:

“supportare gli operatori dei CPI nella definizione e qualificazione del piano personalizzato previsto dalla norma”;

“svolgere una funzione di assistenza tecnica agli operatori dei CPI impiegati nel supporto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza nel percorso di inclusione socio‐lavorativa improntato alla reciproca responsabilità per garantire che il beneficiario porti a termine con successo il programma e raggiunga la propria autonomia”;

“supportare i CPI nel raccordo con i servizi erogati dai diversi attori del mercato del lavoro a livello locale o regionale in relazione alle esigenze dei beneficiari, valorizzando tutte le opportunità offerte dai servizi nel territorio ‐ a partire dalle esigenze espresse dalle imprese e dalle opportunità offerte dal sistema di istruzione e formazione ‐ per permettere ai beneficiari di individuare e superare gli ostacoli che incontrano nel percorso verso la realizzazione professionale, l’autonomia economica e la piena integrazione sociale nella propria comunità”;

“collaborare con gli operatori dei CPI al fine di garantire la realizzazione delle diverse fasi del processo di servizio previsto dalla norma e assicurare i diritti e i doveri dei beneficiari. I Navigator impegnati nelle attività di assistenza tecnica nelle Regioni saranno preliminarmente coinvolti in un percorso di formazione organizzato da uno specifico staff di ANPAL Servizi S.p.A.”

Per questo ruolo è previsto un compenso – per tutta la durata della collaborazione (termine previsto al 30 aprile 2021) – pari ad un lordo di 27.338,76€ l’anno oltre a 300,00€ lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese per l’espletamento dell’incarico (spese di viaggio, vitto e alloggio).

Requisiti per la partecipazione al concorso

Vista l’importanza del ruolo possono aspirare a diventare navigator solo i laureati (magistrali) nelle seguenti discipline:

scienze dell’economia (LM‐56 o 64/S)

scienze della politica (LM‐62 o 70/S)

scienze delle pubbliche amministrazioni (LM‐63 o 71/S)

scienze economico aziendali (LM‐77 o 84/S)

servizio sociale e politiche sociali (LM‐87)

programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S)

sociologia e ricerca sociale (LM‐88)

sociologia (89/S)

scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM‐57 o 65/S) psicologia (LM‐51 o 58/S)

giurisprudenza (LMG‐01 o 22/S)

teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S)

scienze pedagogiche (LM‐85 o 87/S)

Sono autorizzati a partecipare anche coloro che hanno un diploma di laurea di vecchio ordinamento, purché corrispondente ad uno dei titoli sopra citati.

Ci sono poi i soliti requisiti previsti nelle procedure pubbliche da soddisfare, quali:

cittadinanza: italiana o di uno Stato UE. Possono partecipare anche gli stranieri purché con regolare permesso di soggiorno per lavoro;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;

assenza di licenziamenti o dispense dall’impiego nella Pubblica Amministrazione;

idoneità fisica allo svolgimento della professione.

Cosa studiare e prova selettiva

Il concorso per navigator si compone di una sola prova selettiva alla quale però non sono ammessi tutti i candidati. Infatti, verrà stilata una graduatoria – in ragione del miglior voto di laurea (in caso di parità verrà data priorità al candidato più giovane d’età) – dalla quale sarà selezionato un numero di candidati pari a un rapporto di 1 a 20 tra le posizioni ricercate e le candidature pervenute su base provinciale.

Nel dettaglio, come prova di selezione è stato scelto un test a risposta multipla con 100 domande, di cui 10 per ciascun argomento tra:

cultura generale

psicoattitudinali

logica

informatica

modelli e strumenti di intervento di politica del lavoro,

reddito di cittadinanza,

disciplina dei contratti di lavoro,

sistema di istruzione e formazione,

regolamentazione del mercato del lavoro,

economia aziendale.

Complessivamente i candidati avranno tempo 100 minuti per rispondere alle domande. Per superare la prova bisogna aver ottenuto un punteggio minimo di 60/100; risultano vincitori, invece, i primi in graduatoria per ogni provincia fino alla concorrenza delle posizioni disponibili.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata utilizzando la modalità telematica (disponibile cliccando il pulsante “Candidati”) presente sul sito dell’Anpal Servizi. Per candidarsi bisogna però essere in possesso del Pin Inps, o in alternativa dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o del CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il termine per presentare la propria candidatura è fissato a mercoledì 8 maggio 2019, alle ore 12:00.

Suddivisione dei posti per provincia

Come anticipato le graduatorie del concorso per navigator sono su base provinciale. Ecco nel dettaglio una tabella in cui è indicata la distribuzione dei posti per ogni Regione e Provincia.

POSTI DISPONIBILI

I posti di lavoro da coprire mediante il bando Anpal sono 2.980, così distribuiti in base alle aree territorialidi inserimento: