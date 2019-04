"Genitori efficaci, figli competenti", la tematica verrà affrontata lunedì 29 a Isernia

La Fidapa sezione di Isernia in collaborazione con l'Isis Fermi Mattei di Isernia

ha il piacere di invitarvi ​al Convegno: "Genitori efficaci, figli competenti" che si terrà Lunedì 29.04.2019 alle ore 17 presso l'Aula MAgna dell'Isis fermi Mattei in Corso Risorgimento, 225 a Isernia.

In un momento in cui la cronaca ci parla insistentemente di dolore inferto ai minori in famiglia, a scuola , altrove, appare cruciale affrontare e sostenere significativamente il tema della Genitorialità efficace in famiglia, a scuola, nelle coppie separate, parlando di Infanzia, Adolescenza, difficoltà e risorse.

Genitori efficaci per figli felici, affinchè il più importante legame affettivo dell'essere umano sia foriero di opportunità evolutive e di benessere per genitori e figli, ora e ovunque. Apriranno i lavori i saluti della Presidente della Fidapa Sez. Isernia Serafina Ciummo e del Dirigente Scolastico Bruno Caccioppoli, a seguire gli interventi degli esperti.