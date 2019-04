Amministrative Campobasso, corsa a 4: Libertucci confluisce nel centrosinistra

Colpo di scena alle comunali di Campobasso. Alle 13 di oggi i candidati che corrono per la carica di sindaco scendono a 4 e rispondono al nome di Maria Domenica D'Alessandro, Antonio Battista, Roberto Gravina e Paola Liberanome. Il quinto, Pino Libertucci, ha rinunciato a correre in solitaria e ha scelto, con alcuni suoi compagni d'avventura, di unirsi alla lista di Centro democratico che a Campobasso è guidata dal non candidato Felice Di Donato.

Tutti insieme saranno una delle liste in appoggio alla candidatura di Antonio Battista per il centrosinistra. L'accordo è stato completato questa mattina alle 13 con una telefonata tra il sindaco Battista e i rappresentanti della lista che domani mattina verso le 11 sarà presentata al Comune di Campobasso.

"Puntiamo a essere un valore aggiunto al centrosinistra- ha dichiarato Libertucci in conferenza stampa - i contatti tra Alessio Pascucci e il Pd nazionale erano iniziati da mercoledì, ma solo oggi l'accordo è stato completato. Non rinunciamo al nostro programma elettorale, sarà integrato con quello del centrosinistra. La nostra scelta è stata conclusa anche per non dare alla città di Campobasso un volto sovranista e populista".

Libertucci e Di Donato non rinunciano di far sentire la propria voce soprattutto per quanto riguarda la sicurezza della città, la lotta contro il traffico di stupefacenti. Chiedendo che i vigili urbani facciano la loro parte in merito. Non rinunciano nemmeno al sogno di veder riqualificate le periferie del capoluogo ma soprattutto a veder riconosciuti i misteri come patrimonio dell'umanità.

"La nostra presenza sarà importante nel centrosinistra - ha detto Libertucci - affinchè tutto quello che è stato sbagliato nei cinque anni che sono passati, migliori nei prossimi".

Per ascoltare l'intera conferenza stampa cliccare qui.