L’onorevole Aldo Patriciello, potrebbe superare nelle preferenze, alle prossime Europee, Silvio Berlusconi, il suo capolista. Ecco l'intervista di Antonello Caporale del Fatto Quotidiano del 19 Aprile.

On Patriciello: "Dottore carissimo, quello che mi dice mi rallegra e mi allarma. Mi fa sobbalzare e insieme acquietare. Ascolto anch’io (da uomo del territorio) e mi dico: sarà vero? sarà falso?"

Tutti sanno che Patriciello è una forza della natura, è la vanga che smuove le montagne.

On Patriciello: "Io lavoro sul territorio (scusi se mi ripeto) e sono vicino alle ansie dei miei concittadini, ai problemi quotidiani, a volte alle difficoltà che la vita ci para dinanzi. Nei momenti del dolore, oppure della salute malferma, io ci sono"

Venti cliniche sono di Patriciello. Una holding, la Neuromed con sede a Venafro, e tante partecipate sparse nel sud Italia.

On Patriciello: "Istituto di altissimo pregio scientifico. Siamo all’a vanguardia nel campo neurologico, con una particolare dedizione ai problemi dell’epilessia"

Però senza la politica Patriciello sarebbe stato farfalla senza ali, gattino cieco.

On Patriciello: "Cioè?"

Politicamente ha avuto molteplici connessioni.

On Patriciello: "E chi può negarlo?"

Molto profittevoli.

On Patriciello: "Questo no, mi addolora assai quel che dice, carissimo dottore"

I suoi 150 mila voti fanno paura a Forza Italia. Sarebbe uno scuorno (disdoro, nda) per Berlusconi giungere al traguardo dopo di lei.

On Patriciello: "E questo chi lo dice?"

Ovunque in lista, in qualunque partito metti Patriciello, i suoi voti sono lì che aspettano di essere solo contati.

On Patriciello: "Dunque, specifichiamo. Io raccolgo simpatie in tutte le aree politiche. Infatti non mi intrometto mai nelle passioni degli amici. Sei di sinistra? Benissimo" continua Qui