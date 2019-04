Amministrative 2019, ultime ore prima dell'ufficializzazione: corsa a 5 per Campobasso e 4 per Termoli

Scade alle 12 di oggi il termine per le presentazioni delle liste per le elezioni comunali del 26 maggio. Ormai sia su Campobasso che su Termoli i grandi giochi si sono conclusi. E in entrambe le città principali di questo scontro politico la sentenza è identica: si corre a quattro.

Nel capoluogo i candidati sono: Maria Domenica D'Alessandro (cdx), Antonio Battista (csx), Roberto Gravina (M5s) e Paola Liberanome ( Io amo Campobasso). Il quinto candidato a sopresa è Orlando Iannotti per i Forconi. A Termoli l'ultimo colpo di scena è delle scorse ore: Remo Di Giandomenico che aveva scelto di scendere in campo da solo ha seguito il "metodo Libertucci" di Campobasso e in zona Cesarini ha dichiarato di sostenere con tutte le proprie forze il candidato di centrodestra Francesco Roberti.

Ed è così che anche a Termoli i candidati a sindaco sono quattro: Francesco Roberti (cdx), Angelo Sbrocca (csx), Nick Di Michele (M5s) e Marcella Stumpo (Rete della Sinistra). Con gli ultimi due che hanno terminato gli adempimenti per la presentazione delle liste già dalla giornata di ieri. In questi minuti scenario identico nelle due grandi città molisane dove di va al voto: liste e listarelle di centrodestra e centrosinistra che si affollano negli uffici comunali per evitare la brutta sopresa si essere escluse perché magari non si arriva in tempo.

Lo stesso nei paesi minori dove si vota. Il tempo stringe e nelle prossime ore vi sapremo dare un quadro più completo della situazione.