Comunali Termoli, dodici liste per 4 candidati: è sfida Niro vs Facciolla

Dodici liste per quattro candidati sindaco. Questo è invece il quadro per la città di Termoli dove, come nel caso di Campobasso sono stati molti i transfughi del centrosinistra che sono passati al centrodestra. Uno su tutti l’ex Vincenzo Sabella che lo palesava ormai da tempo.

Con Francesco Roberti, del centrodestra, corrono sei liste: Forza Italia, Popolari per l’Italia, Diritti e Libertà Molise (seconda lista legata all’assessore regionale Vincenzo Niro), Siamo Termoli nel Futuro di Francesco Roberti sindaco, Lega e Fratelli d’Italia.

Quattro liste invece per l’attuale sindaco: Partito Democratico, Unione per Termoli legata anch’essa al segretario regionale del Pd Vittorino Facciolla, Vota per Te con per Angelo Sbrocca sindaco e Italia in Comune che a Termoli presenta il suo simbolo al contrario di Campobasso dove è scesa in campo con Centro democratico.

Una lista a testa per Marcella Stumpo per Termoli Bene Comune e Nick De Michele per il Movimento Cinque Stelle. Un 6 – 4-1-1 che fa pensare a un eventuale ballottaggio da svolgersi domenica 9 giugno. Ma nelle urne nulla è mai detto e il centrodestra si dice capace di vincere al primo turno.

Per vedere le singole liste cliccare qui