Trivento, l'opinione di Tullio Farina: con quattro liste chi vincerà non sarà la maggioranza del paese

Pasquale Corallo, Luigi Pavone, Gianfranco Mazzei con liste civiche e Valeria Civico. Sono questi i quattri nomi che corrono per la candidatura a sindaco di Trivento. La giovane 29enne del il movimento 5 stelle è la prima candidata donna a sindaco nella storia del Comune di Trivento.

L'ex sindaco Tullio Farina ha tratteggiato il panorama elettorale davanti al quale i triventini si verranno a trovare in questo mese di campagna elettorale.

"Con quattro liste in competizione - sostiene Farina- è prevedibile che la futura maggioranza del comune di Trivento rappresenterà non dico il 50%, ma forse il 35% della popolazione perché una sola lista vincerà e le altre tre staranno all'opposizione; 8 saranno i consiglieri di maggioranza che andranno assegnati alla lista vincente + il sindaco, mentre gli altri quattro consiglieri spettanti alla minoranza saranno suddivisi tra le altre tre liste perdenti Se si tiene presente che tre consiglieri da distribuire coincideranno con i candidati sindaci, se le liste prenderanno il quorum previsto, solo un solo consigliere sara eletto tra tutti i candidati delle tre liste perdenti tra quella che prenderà più voti. In bocca al lupo all'unico fortunato. Tutti gli altri correranno per dire c'ero anch'io. Buona campagna elettorale non dico a tutti, altrimenti sarei un ipocrita".