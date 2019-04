Amministrative 2019, modello De Mita per Facciolla, Veneziale e Leva

Ciriaco De Mita a 91 anni si è candidato a sindaco di Nusco. Il suo comune di origine dell'avellinese. Dopo essere stato esponente di spicco della Democrazia cristiana e anche ministro della Repubblica non ha perso la voglia di comandare al suo paese.

Come è sindaco di Benevento anche l'ex ministro della giustizia Clemente Mastella. Tra la Campania e il Molise ci sono pochi km a dividerci ma le stesse abitudini politiche di rimanere saldamente incollati alla poltrona.

Accade a San Martino in Pensilis dove il consigliere regionale ex assessore e segretario del PD Vittorino Facciolla si candida a consigliere comunale in appoggio a Filomena Saracino. E lo fa da consigliere comunale uscente, dopo un buon decennio da sindaco.

Prova a rientrare dalla finestra, dopo essere stato assessore regionale al lavoro in quota Frattura e dopo aver fallito il test delle regionali anche Carlo Veneziale. Lo fa a Longano dove è un ex consigliere uscente.

Terzo a ritentarci, anch'egli lontano dalla politica da un anno, dopo aver fallito la rielezione in parlamento, è Danilo Leva. Con un passato da segretario del PD, consigliere di opposizione alla regione Molise e da deputato della Repubblica.

Politica vecchio amore o potere vecchio amore? Nel caso di Facciolla il Comune è un onere in più visto che ha già il suo posto al sole. Per gli altri due è tentare di recuperare il recuperabile. In pieno stile Mastella che scelse Benevento dopo una parabola discendente a livello nazionale. Non certo come De Mita che non ha mai perso la sua Stella polare.