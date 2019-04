Azione congiunta e diventare sentinelle ecologiche, la proposta della vicesindaca Marcovecchio ai volontari che oggi hanno ripulito i rifiuti abbandonati

La vicesindaca agnonese Linda Marcovecchio a commento dell'articolo apparso sul nostro portale sui volontari agnonesi che hanno, oggi domenica 28 Aprile, ripulito dai rifiuti abbandonati la zona di San Bernardino afferma di apprezzare l'operato dei volontari, li ringrazia ed auspica soluzioni e azioni congiunte per meglio fronteggiare e contrastare un fenomeno dilagante di difficile soluzione " ma non impossibile" La vicesindaca propone a volontari di essere delle vere e proprie "Sentinelle ecologiche",segnalando in tempo reale illeciti ambientali e la presenza di mini-discariche ​

La dichiarazione della vicesindaca agnonese

"Un'iniziativa di alto valore civico che può dar inizio ad azioni organizzate con l'ausilio del supporto comunale e della ditta preposta al servizio di raccolta dei rifiuti. GRAZIE per il vostro esempio e per la vostra iniziativa che mi auguro possa dar vita ad una buona pratica cittadina contro il cattivo costume dell'abbandono dei rifiuti, dura da sconfiggere ma non impossibile. Il vostro gruppo potrebbe diventare una sentinella ecologica da emulare e, se lo vorrete, potreste cooperare con la Casa Comunale per aiutarci a potenziare l'azione cittadina responsabile per mantenere pulito e sano il nostro territorio. Con stima."