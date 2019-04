Elezioni europee, tutti i candidati molisani: Patriciello cerca la riconferma, Cerroni e altri 6 giovani tentano di fermarlo

Di certo un favorito per le elezioni europee in Molise lo abbiamo e risponde al nome dell’europarlamentare uscente Aldo Patriciello. Che come abbiamo detto in articoli recenti si candida con la lista di Forza Italia e punta addirittura a prendere più voti nella circoscrizione Sud del capo politico Silvio Berlusconi.

Ma stavolta non è il solo a puntare a un posto in Europa. La candidata più accreditata a contrastarlo è la agnonese del Pd Caterina Cerroni. Ventisettenne ma già con esperienze politiche importanti alle spalle quale il coordinamento dei giovani democratici in Europa, la direzione nazionale del Pd e l’esperienza amministrativa come consigliera comunale di Nuovo Sogno Agnonese dal 2011 quando era forza di maggioranza capitanata dal sindaco compianto Carosella.

Con buone possibilità anche la candidata a cinque stelle Stefania Gentile. La giovane isernina è stata candidata lo scorso anno anche alle regionali al fianco del capogruppo di minoranza alla regione Andrea Greco anch’egli agnonese. La sua campagna elettorale è già iniziata nei paesi del Molise perché tiene molto al suo territorio.

Più staccati vediamo altri cinque candidati, tutti in liste estremiste da destra a sinistra. La più conosciuta tra questi è certamente Sara Ferri candidata con La Sinistra. L’isernina dopo aver fallito alle regionali del 2013 nonostante fosse stata molto votata e dopo aver fallito anche le comunali del 2016 nel comune pentro finendo all’ultimo posto tra 9 candidati sindaco con poco più di 300 voti ora prova la carta delle Europee per tentare di entrare finalmente in una istituzione. La strada sembra tutta in salita.

Ci sono anche Pierfrancesco Di Salvo (Casapound), Katia Di Lella e Giustino D’Uva (entrambi nella lista di Forza Nuovae Marco Di Salvo (Popolo della famiglia). Tutti sconosciuti o quasi al grande pubblico delle elezioni.

Il Molise, lo ricordiamo, è inserito nella circoscrizione sud che comprende anche le regioni Campania, Abruzzo,