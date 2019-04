Torneranno a sventolare anche quest’anno le Bandiere Blu a Vasto e a San Salvo. Assegnate dalla FEE (la Fondazione Europea per l’Educazione ambientale), la “Bandiera Blu” è garanzia di qualità delle acque di balneazione, dei servizi offerti, della pulizia delle spiagge e degli approdi turistici. Grande importanza rivestono anche una corretta gestione del territorio, l’educazione ambientale e la valorizzazione del turismo sostenibile.

Un importante riconoscimento per Vasto e San Salvo – che verrà rititrato il prossimo 3 maggio presso la sala convegni del CNR a Roma- quale significativo biglietto da visita e dimostrazione di un’attenzione particolare e meticolosa da parte delle amministrazioni locali e degli operatori balneari che operano sulla nostra riviera volti alla promozione del turismo e alla salvaguardia del territorio. Perché puntare sulla qualità ecologica e sulla sostenibilità di località turistiche marine può costituire un valido incentivo per i turisti a visitare e a soggiornare in un territorio splendido e ricco di potenzialità come il nostro.

Ricordiamo inoltre che alla Città di Vasto è stata riconfermata la “Bandiera Verde dei pediatri” (LEGGI la notizia). Scelta, insieme ad altre 142 spiagge italiane, per l’acqua limpida e bassa vicino alla riva, la pulizia delle spiagge e dei fondali, la sabbia per castelli e torri, la presenza di attrezzature turistiche, spazi idonei al gioco, bagnini e scialuppe di salvataggio e spazi per cambiare il pannolino o allattare, la Bandiera Verde è un’altra importante riconferma che unitamente alla Bandiera Blu fanno di Vasto Marina una località eccellente e di tutto riguardo per trascorrere le vacanze estive.

In Abruzzo oltre a Vasto e a San Salvo sono state insignite di questo importante riconoscimento anche Fossacesia, Giulianova, Silvi e Tortoreto.