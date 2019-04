Meteo-Primo maggio con tempo abbastanza soleggiato.Temperature vicine alle medie

La giornata del 1 maggio vedrà un tempo nel complesso abbastanza soleggiato al Nord, lungo le aree costiere delle regioni peninsulari, su Sicilia e Sardegna. Nel resto del Paese maggiore variabilità con zone di sereno più ampie al mattino; nel pomeriggio probabile sviluppo di brevi rovesci e locali temporali in Friuli, lungo la dorsale appenninica, nelle zone interne adiacenti e nel sud della Puglia

Clima primaverile con temperature in ulteriore generale aumento e massime diffusamente superiori ai 20°C. Venti generalmente deboli, mari poco mossi o calmi. L’evoluzione peri i primi giorni del mesi di maggio resta al momento ancora incerta e più improntata verso una prosecuzione della dinamicità osservata in questa parte finale di aprile: l’afflusso di correnti fresche dai quadrati settentrionali potrebbe lasciare l’Italia esposta ad altri episodi di instabilità in particolare per le regioni centro-settentrionali dove, soprattutto tra giovedì e sabato, potrebbero presentarsi altre occasioni per piogge e temporali. Le temperature nel frattempo dovrebbero mantenersi su valori prossimi alle medie stagionali.