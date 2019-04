Consiglio regionale, seconda giornata di discussione bilancio: passano i 7 ordini del giorno sul sanitario, sociale e sul diritto allo studio

E’ proseguito nella seduta del 28 aprile, continuata tutta la giornata e conclusosi nelle prime ore del 29, l’esame da parte del Consiglio regionale della Manovra di bilancio 2019, e in particolar modo della proposta di Legge di Stabilità. Pdl che aveva visto iniziare la discussione generale già nella tarda serata di sabato 27.

Dopo aver terminato il dibattito generale, l’Assemblea ha approvato sette ordini del giorno collegati alla proposta di Legge di Stabilità presentati da diversi Consiglieri (*) ai sensi dell’art. 50 del Regolamento interno dell’Assemblea regionale.

In particolare l’Assise consiliare ha approvato:  all’unanimità, un odg avente ad oggetto la “proposta di legge di bilancio regionale 2019-2021 n. 57 concernente “Bilancio di previsioni pluriennale per il contributo acquisito farmaci fascia C patologie rare –DGR 220/2018” che impegna il Presidente della Giunta regionale affinché vengano inseriti nel Bilancio di previsione 2019 i fondi necessari per il contributo ai comuni per l’acquisto dei farmaci di fascia C- patologie rare- e di imputare la medesima dotazione finanziaria sull’esercizio 2018”.

 a maggioranza, un odg avente ad oggetto il “trasporto dializzati”, che impegna il Presidente della Regione ad avere un confronto con il Commissario ad acta per il piano di rientro dal debito sanitario per individuare le misure necessarie alla riattivazione del servizio trasporto dialisi. In caso si rilevi l’impossibilità a provvedere, si dice ancora nell’odg, il Presidente è impegnato a sostenere il servizio con fondi regionali.

 a maggioranza, un odg concernente il “finanziamento della ricerca scientifica e del raccordo tra formazione universitarie e mondo del lavoro”, che impegna il Presidente e la Giunta regionale ad attivare tutte le procedure di propria competenza per sottoscrivere un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi del Molise che individui le migliori modalità di finanziamento della ricerca scientifica, anche attraverso la creazione di Consorzi a partecipazione mista (Regione e Università). Si impegnano altresì gli stessi vertici istituzionali a verificare le condizioni per la realizzazione di Hab, in collaborazione con l’Università, per realizzare un accordo tra la formazione e il mondo del lavoro.

 all’unanimità, un odg riguardante il “finanziamento delle sezioni primavera”, che impegna i Presidente della Regione e l’esecutivo regionale al reperimento delle risorse, quantificata in euro 1.500.000,00 sulla base della dotazione finanziaria degli esercizi contabili per il finanziamento delle Sezioni primavera a valere sui fondi POR – FSR e FSC, garantendo la continuità del servizio per il triennio d’esercizio 2019-2021.

 all’unanimità, un odg riguardante il “cofinanziamento al Fondo Integrativo Statale (FIS) per l’erogazione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli” che impegna il Presidente della Giunta a integrare il capitolo corrispondente per il fondo per il diritto allo studio nella misura massima del 40 per cento dell’assegnazione relativa al FIS.

 all’unanimità, un odg avente ad oggetto la “tassa regionale per il diritto allo studio universitario” che impegna il Presidente e la Giunta regionale a valutare l’opportunità di erogare direttamente alla tesoreria dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Molise la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale.

 a maggioranza, un odg che impegna il Presidente della Giunta regionale ed il Consiglio regionale al sostegno finanziario delle proposte di leggi “disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione” e “contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche ed attività di supporto a favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”. Vista la tarda ora il Presidente del Consiglio ha aggiornato la seduta, alle ore 10:30 di oggi 29 aprile, per l’ulteriore prosieguo dei lavori di esame della Manovra di Bilancio.