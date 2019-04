Elezioni comunali, a Santa Croce di Magliano escluse due liste su 3. Patto democratico ha presentato ricorso

Tra i comuni dove si voterà il 26 maggio prossimo c'è Santa Croce di Magliano. Teatro in queste ultime ore di un caso clamoroso. Due delle tre liste in campo sono state escluse per irregolarità nella raccolta delle firme. Tra queste anche la formazione "Patto democratico" guidata dal sindaco in carica Donato D'Ambrosio.

Il primo cittadino non si arrende e questa mattina è andato a presentare un ricorso elettorale firmato dagli avvocati Di Pardo e Liberatore. La speranza è quella di poter rientrare nella competizione e garantire al paese più grande del cratere sismico 2002 una vera competizione elettorale basata sulla democrazia.

"In questo momento brutto *Grazie * per il sostegno e dei tantissimi messaggi e chiamate - ha scritto D'Ambrosio su facebook- È un concetto di democrazia! Ci risulta difficile accettare che in uno dei comuni più importanti della regione Molise, ad oggi possa essere privato di una sana competizione elettorale per delle banali anomalie per la presentazione delle liste! *PATTO DEMOCRATICO* comunica che Lunedì presenterà ricorso per la riammissione della lista, affinché i cittadini di Santa Croce possano scegliere democraticamente la propria amministrazione".

Tra le liste escluse anche "Santa Croce rinasce" capeggiata dal consigliere di opposizione Antonio Petruccelli. Se la situazione dovesse rimanere quella attuale resterebbe in lizza una sola lista, quella dell’ex sindaco Alberto Florio “Insieme per Santa Croce”.

Che per essere eletto avrebbe bisogno del 50% più uno dei voti. In caso non li ottenesse Santa Croce potrebbe essere commissariata e tornare al voto il prossimo anno.