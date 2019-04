Poggio Sannita, inaugurato centro di revisione Rivecar

Sabato 27 aprile a Poggio Sannita presso la RIVECAR srl, alla presenza di un folto pubblico, non solo del posto ma proveniente anche da paesi della provincia e da fuori regione, è stato inaugurato un moderno Centro di Revisione MCTC. L’azienda dei fratelli Domenico e Angelo Bartolomeo, fondata nel 1975 dal papà Mario, opera nel settore automobilistico, cresciuta in maniera esponenziale nel corso degli anni mettendo a frutto competenze ed esperienze maturate, completa così la sua già nutrita offerta di servizi nel mondo auto. L’evento ha avuto inizio con la benedizione e gli auguri del parroco don Paolo del Papa, seguito dal taglio del nastro e dalla consegna di una pergamena da parte di sindaco e amministrazione comunale che hanno voluto così sottolineare l’importanza dell’iniziativa per l’intera comunità poggese. Dopo la visita del nuovo Centro di Revisione, degli ampi saloni espositivi di vetture nuove ed usate e dei moderni locali officina, è seguito fino a tardi un festoso e partecipato intrattenimento con buffet. Rimarchevole l’esempio e il coraggio imprenditoriale della famiglia Bartolomeo che continua a scommettere in uno sviluppo possibile e ad investire a Poggio Sannita, nel cuore dell’Alto Molise in un territorio svantaggiato e afflitto da spopolamento, in cui la riduzione di servizi essenziali è all’ordine del giorno. Malgrado ciò, Rivecar si è affermata in un settore difficile e fortemente competitivo, ritagliandosi una cospicua fetta di mercato locale e non, incrementandola imponendo il suo brand con affidabilità, cortesia e impeccabile serietà professionale.