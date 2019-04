Orrore a Viterbo, due militanti di Casapound accusati di stupro

Due militanti di Casapound, di cui anche il consigliere comunale Francesco Chichirozzi di Vallerano sono finiti in manette. L’accusa è gravissima: violenza sessuale. I due sono accusati di aver usato un circolo privato di cui avevano l’uso esclusivo per stuprare una donna di 36 anni. Prima di mettere in atto il piano criminoso l’avrebbero picchiata così violentemente da farla svenire.

La vicenda risale a circa quindici giorni fa ma solo in queste ultime ore sono finite le indagini sulla Old manners. La polizia di Stato di Viterbo ha quindi eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere. Il locale, sebbene fosse un punto di incontro dell’estrema destra dell’alto Lazio non era la sede ufficiale di Casapound.

“Quanto accaduto a Viterbo è scioccante - ha commentato il vicepremier Luigi Di Maio in una nota - I balordi che hanno violentato questa ragazza la pagheranno cara. Se quanto riporta la stampa in queste ore corrisponde al vero mi auguro si facciano 30 anni di galera. La mia vicinanza e tutto il sostegno possibile alla donna e alla sua famiglia”.

Grave quello che è possibile leggere sul profilo del consigliere comunale. Si tratta di una serie di post razzisti. «Trova l'intruso...», scriveva infatti postando un selfie che ritrae l'interno di un pullman alludendo a una donna straniera che siede dietro di lui. In un altro post: «Chi è a favore dello IUS SOLI odia la propria razza, odia la propria cultura, odia la propria identità. Essere a favore di questa legge suicida equivale a pisciare sulla tomba di tutti quegli eroi che con il proprio sangue hanno tracciato e difeso i confini della nostra nazione. Orneremo i nostri lampioni con i vostri corpi penzolanti, traditori». E ancora, «Belli, compatti e Fascisti. Blocco studentesco per mille anni».

Il presidente di Casapound Italia Gianluca Iannone ha fatto intanto sapere che «in attesa che la giustizia accerti la verità dei fatti, Casapound ha deciso di espellere in via cautelativa i due militanti del Movimento arrestati nel viterbese per violenza sessuale, vista la gravità delle accuse contestate». Iannone ha aggiunto che «domani Francesco Chiricozzi formalizzerà le sue dimissioni da consigliere comunale di Vallerano»