Che fretta c'era maledetta primavera, torna la neve a Capracotta e Prato Gentile

Capracotta dei record colpisce ancora. E sempre per un motivo che può essere caro d'inverno e fastidioso in primavera inoltrata: la neve. Il manto bianco, come dimostra l'immagine di Prato Gentile 2.0, c'è anche oggi 29 aprile 2019 con temperature di poco superiori allo zero termico. Uno spettacolo che resterà nell'album dei ricordi ed è particolarmente gradito per chi anche per il weekend del primo maggio ha deciso di scegliere la neve al mare.

Quel mare che sembrava possibile poco meno di una settimana fa in occasione del ponte del 25 aprile. Sul resto dell'Altomolise piove a dirotto ed è stato necessario riavviare i riscaldamenti per vivere le proprie abitazioni tiepide e accoglienti. Per la primavera bisogna attendere ancora qualche giorno. Del resto come diceva Loretta Goggi nella sua canzone che la rese famosa: "che fretta c'era maledetta primavera".