Toma a Greco: cancrus. E lo scontro politico in consiglio regionale assume i toni della tragedia

"Pensi a lei e alla maledizione che le sto per mandare" e poi "cancrus". Sono le prime parole che si leggono nel video postato questa sera dal capogruppo del Movimento Cinque Stelle Andrea Greco. Le ha pronunciate al suo indirizzo il presidente della Regione Donato Toma durante il consiglio regionale sulla seduta di bilancio.

E' vero che dopo tre giorni di discussione prolungata gli animi possono accendersi. E' vero che esiste anche lo scontro politico. Ma non dovrebbe mai travalicare il buonsenso e nemmeno porgere il fianco a fraintendimenti di ogni sorta. Quando il consigliere Greco chiede direttamente al Governatore se gli stesse augurando un cancro, Toma ridimensiona dicendo che si trattava della citazione di un segno zodiacale. E allora Greco ha incalzato dicendo che a un ragazzo di 33 anni augurargli questo male è grave. Di sottofondo si ode la voce del presidente della Regione dire: "non mi attribuisca parole che non ho detto".

Fatto sta che in italiano o in latino quella parola poteva essere evitata. Proprio perché legata a una grave patologia. Non aggiunge niente allo scontro politico anzi lo impoverisce di contenuti rendendolo mera battaglia personale di non elevata fattura. Lo dice lo stesso Andrea Greco sottolineando di non augurare a nessuno una cosa del genere, nemmeno ai consiglieri con cui ha meno rapporti istituzionali.

"Oggi in aula - ha dichiarato Greco su facebook - è accaduto un episodio davvero spiacevole, fuori da ogni forma di buon senso. In questo video potete ascoltare cosa mi ha detto il presidente Toma e come ho replicato. Solo dopo qualche ora sono riuscito a rispondere, perché ci sono parole che non ti aspetti da nessun essere umano e che non penseresti mai di dire, nemmeno al peggior nemico. Non aggiungo altro perché in questo video, che deve servire solo a capire come sono andate le cose e a evitare strumentalizzazioni, è tutto molto chiaro. Intanto ringrazio tanti di voi che in queste ore mi hanno scritto parole di vicinanza".

