Donne violentate e anziani uccisi di botte, i mostri non sono lontani da noi

In questo clima di paura del diverso, del nero che viene da lontano e che destabilizza, stanno invece accadendo dei fatti che inducono a riflessioni sulle storture di una società che opprime, rende succubi i più deboli: vecchi,donne,bambini.

Donne che vengono maltrattate, uccise,bambini picchiati a morte e anziani bullizzati fino ad ucciderli.

Gli ultimi episodi di cronaca,i fatti relativi alla 36 enne violentata a turno da esponenti di casa Pound, l'anziano ucciso a Manduria vittima di atti di barbara crudeltà da una gang di adolescenti, non sono violenze compiute da cittadini extracomunitari.

Tra l'altro e' emblematica e accomuna gli orribili fatti l'esibizione della violenza compiuta attraverso filmati da loro stessi prodotti

I violenti, i bulli, le baby gang che compiono atti vandalici sono tutti bianchissimi, italiani e i fatti interessano tutti i ceti sociali e attraversano l'Italia da nord a Sud.

Non bisogna guardare molto lontano da noi, la violenza può essere agita dal nostro vicino di casa, dal dirimpettaio, dalla persona detta perbene, dai moralisti, dai perbenisti, dal bambino che abbiamo cresciuto o visto crescere.. Tacere e far finta di non vedere quello che ci circonda e' la peggiore delle violenze: nessuno aveva visto che il pensionato veniva continuamente sottoposto a stalking da un gruppo di sbandati magari con i vestiti griffati??