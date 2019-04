Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, i consiglieri Tedeschi e Scarabeo presentano un emendamento al Bilancio per incrementare le risorse destinate all’Ente

Porta la firma dei consiglieri regionali Antonio Tedeschi e Massimiliano Scarabeo l’emendamento al Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019-2021, che mira ad incrementare le risorse destinate all’Ente Regionale Parco dell’Olivo di Venafro.

“Un atto doveroso” commentano i due esponenti di maggioranza, espressione diretta di quel territorio “ per dare maggiore risalto ad una realtà dal valore inestimabile, unica nel suo genere nell’intero Mediterraneo. In virtù della sua rilevanza regionale, nazionale ed internazionale, infatti, il Parco dell’Olivo di Venafro rappresenta un importante veicolo di conoscenza della nostra storia e della nostra cultura. Complessa la sua gestione, anche alla luce dei numerosi progetti in campo, ma soprattutto a fronte delle esigue risorse finora a disposizione dell’Ente. Per questo” spiegano Tedeschi e Scarabeo “ abbiamo ritenuto opportuno presentare un emendamento al Bilancio di previsioneavente lo scopo di destinare al Parco dell’Olivo di Venafro, per il triennio 2019-2021,il doppio dei fondi rispetto a quelli stanziati negli anni scorsi. Un modo per valorizzarel’olivicoltura tradizionale venafrana, già ampiamente decantata ai tempi dei Romani, che consideravano l’olio prodotto in loco il più pregiato del mondo antico. Ma il Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, inserito nel prestigioso Registro Nazionale dei Paesaggi rurali storicicon apposito Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo,è molto più di questo. È la prima area protetta dedicata all’Olivo, importante occasione di promozione delle qualità paesaggistiche, naturalistiche e storiche del territorio. La sua crescita” concludono i consiglieri Tedeschi e Scarabeo “non può che essere motivo di orgoglio per tutti noi. Siamo pertanto certi che maggiori risorse consentiranno all’Ente di implementare le sue già proficue attività e per questo faremo tutto il possibile affinché il nostro emendamento venga approvato dal Consiglio”.