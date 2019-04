Amministrative 2019, qui Castelverrino: un candidato consigliere ogni 4 abitanti, corsa a tre civiche

Ventisette candidati per 105 abitanti. E’ ciò che avviene a Castelverrino, il comune più piccolo dell’Altomolise alle urne il 26 maggio prossimo. Facendo il calcolo che è una semplice divisione ogni candidato rappresenta meno di 4 abitanti. Per la precisione un 3,8 periodico. Con questo comune inizia oggi il nostro viaggio tra quelli in cui è prevista la tornata elettorale tra 26 giorni.

Tre i candidati a sindaco: Christian Pannunzio con Castelverrino Unito, Maurizio Misischia con Democrazia libertà e onestà per Castelverrino e Mino Pannunzio con Insieme per il Futuro. Tra le tre liste in campo la favorita dovrebbe essere Castelverrino Unito. Tra i candidati consiglieri c’è l’attuale sindaco Antonio Pannunzio, costretto a cedere lo scettro di primo cittadino dopo tre mandati ma che continuerà ad amministrare il Comune da consigliere, qualora i suoi concittadini gli vorranno riconfermare la fiducia. Il vero avversario è Maurizio Misischia che proverà a dare discontinuità all’amministrazione del piccolo comune. La terza lista, quella con solo sette candidati appare la meno forte in campo.

Ecco nel particolare tutti i candidati alle comunali.

Candidato Sindaco Misischia Maurizio

Bagnoli Feliciantonio

Mastromonaco Antonio

Di Pietro Sergio

Fabrizio Valentina

Ricci Antonio

Di Pietro Chiara

Misischia Pietrino

Marinelli Antonio

Ferrelli Concenzio

Perrella Renato

Candidato Sindaco Pannunzio Christian

Fabiani Vincenzo

Mariani Paolo

Marsella Giuseppe

Meccia Gino

Meccia Vitale

Pannunzio Antonio

Pannunzio Lucrezia

Ricci Pasqualina

Sforza Ennio

Zarlenga Adelmo

Candidato Sindaco Pannunzio Mino

Lunge Lidia Lucja

Marciano Vincenzo

Marsella Massimiliano

Meccia Massimo

Pannunzio Anthony

Vitale Giuseppe

Ricci Roberto