Primo maggio, il messaggio del Soa: Dal Molise festa dei lavoratori ma non si muove foglia

La mancanza di coscienza , l'accomodamento, il clientelismo hanno distrutto il senso di questa giornata e del vivere quotidiano . Giovani , padri e madri appesi ad un filo con la speranza che qualche poltronista tiri fuori dal cilindro un lavoro salariato , la guerra tra i poveri è pienamente in atto , dal nostro piccolo molise la dimostrazione è lampante , non si muove foglia!, Le cosiddette parti sociali, i sindacati confederali in primis, sempre più burocrati e complici si limitano a ratificare lo stato attuale della situazione ,la politica del potere locale sceglie a suo piacimento a chi dare il contentino così umiliando migliaia di bisognos,i alla faccia dei diritti e della dignità !!! Proprio oggi ci vengono a raccontare le pappardelle di routine.Vergogna!

Siamo con coloro che pur avendo un lavoro arrivano stremati e sottopagati con le banche a bussare alla porta , con chi rischia la vita anche con la morte .

Seppur primavera norn siamo quelli che dispensano rose e viole ! Invitiamo a una riflessione che deve unire tutti in una risposta collettiva all'ipocrisia e al disagio sociale , non si può solo ricordare e vivere sui diritti conquistati negli anni passati e oggi rimangiati con gli interessi .

Per festeggiare bisogna prima lottare!

Buona festa dei lavoratori.

Coordinamento SOA

Sindacato Operai Autorganizzati