Romano Prodi suggerisce il metodo Aiax

Tutti gli appassionati di calcio conoscono l’impresa che sta facendo la squadra olandese dell’Aiax la quale, in Champions League si è tolto lo sfizio di giungere in semifinale, battendo squadre come il Real Madrid e la Juventus; ieri nella partita di andata della semifinale, giocata sul campo del Tottenam, in Inghilterra, ha vinto per 1 a 0.

In un’intervista data al La Stampa,Romano Prodi si è detto convinto che: "Al partito serve una cura-Ajax, vale a dire: valorizzare il vivaio e rinnovarsi. Mi auguro che dopo aver ricomposto i "cocci" si apra un forte dibattito sui temi e sulle persone. I vecchi schemi di gioco non funzionano più. I partiti vivono se si rinnovano".

E continua con una spiegazione/motivazione: "Il populismo presto si esaurirà, Il Pd si apra e potrà approfittarne. Ci sono due grandi semplificazioni, tipiche dei sovranisti, che hanno reso tanti più europeisti di prima: la Brexit e Trump. Dicevano i fautori di Brexit: lasciamo la prigione europea e tutto sarà risolto. Non riescono ad uscire perché gli interessi e i legami sono troppo forti e non riescono a trovare neppure una volontà positiva per uscire. Trump ha detto: America first. A quel punto gli europei hanno capito che la solitudine è rischiosissima: America first, Cina second e Brexit ci fanno capire quanto sia importante stare insieme".

Quanto al successo del partito di Sanchez in Spagna, afferma: " Non so se si possa definirlo vincitore, ma il risultato positivo di Sanchez deriva anche dal fatto che ogni settimana elaborava un nuovo tema di discussione pubblica, facendo uscire dal circuito interno di partito le proposte sul futuro di quel Paese. Ma la lezione spagnola non basta. La grande, nuova scommessa nei prossimi mesi è inedita. Si giocherà su due piani: i partiti devono mettere in discussione le loro forme tradizionali di aggregazione, rinunciando ai loro circoli ristretti ai quali partecipano solo quelli che si giocano il posto in lista, la successione e l'eredità. Bisogna rianimare tutti i corpi intermedi, vecchi e nuovi. La politica si rinnova solo discutendo assieme. E solo se torna a rassicurare i cittadini sulle cose per loro importanti: lavoro, scuola e salute".