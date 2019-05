Amministrative Campobasso, ecco i nomi dei consiglieri aggiunti

La rete del Villaggio Eco-Solidale ha il piacere di comunicare che in occasione dell'elezione del nuovo Consiglio Comunale di Campobasso, per la prima volta nella nostra città, sarà possibile eleggere anche un Consigliere comunale in rappresentanza dei migranti extracomunitari residenti nel territorio del Comune di Campobasso.

E' una conquista molto importante, infatti il Consigliere aggiunto parteciperà alle riunioni del Consiglio Comunale e potrà portare, all'interno del Consiglio stesso, proposte sui temi che riguardano la vita delle comunità di migranti che vivono nella nostra città.

La rete del Villaggio Eco Solidale dopo alcune assemblee pubbliche e con la presenza di numerosi rappresentanti dei migranti residenti a Campobasso ha indicato e sosterrà le seguenti candidature:

N.1 Sig.ra Kozak Marya(Badante)

N.2 Sig. Odi Maduabuchi Kelvin detto Madu (Mediatore Culturale)